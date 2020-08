Si è spento un gigante del giornalismo: Arrigo Levi

E’ morto a Modena il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Aveva compiuto 94 anni lo scorso 17 luglio. Tra i grandi protagonisti del giornalismo italiano del secondo Novecento, Levi è stato uno dei più validi e preparati professionisti della carta stampa e dell’informazione televisiva. A coronamento di una prestigiosa carriera, autore di ventiquattro libri, poliglotta di vasta esperienza internazionale (a lungo editorialista del “Times” e titolare di una rubrica su “Newsweek”), ha trascorso quattordici anni al Quirinale, consigliere di due presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Levi è stato uno dei primi volti del giornalismo televisivo di qualità, con le dirette Rai sulla Guerra dei Sei giorni nel 1967 e sull’invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968 per reprimere la ‘primavera di Praga’. All’epoca divenne popolare sul piccolo schermo in bianco e nero anche per la caricatura che ne faceva l’imitatore Alighiero Noschese. E’ stato anche un innovatore, come testimonia la sua direzione della “Stampa” tra il 1973 e il ’78. Nato a Modena il 17 luglio 1926, membro di un’agiata famiglia della comunità ebraica – costretta all’esilio nel 1942 in Argentina dopo l’emanazione delle leggi razziali da parte del regime fascista – la lunga carriera giornalistica di Arrigo Levi inizia nel paese sudamericano mentre comincia gli studi universitari: a Buenos Aires diventa collaboratore di “Italia Libera”, giornale del Partito d’Azione. Rientrato in Italia, e laureatosi in filosofia all’Università di Bologna, Levi collabora con il giornale “Unità Democratica” diretto da Guglielmo Zucconi. Trasferitosi in Israele si arruola volontario nelle brigate del Negev e partecipa alla prima guerra arabo-israeliana (1948-49), scrivendo corrispondenze dal conflitto per i quotidiani “Libertà” e “Gazzetta di Modena” (con direttore ancora Zucconi), nonché per la rivista socialista “Critica Sociale” diretta da Ugo Guido Mondolfo.

Successivamente si trasferisce nella capitale inglese, dove lavora al programma “La voce di Londra” della Bbc e dal 1951 al ’53 è corrispondente londinese del quotidiano torinese “Gazzetta del Popolo”. Dal 1953 al 1959 è corrispondente da Roma per il “Corriere di Informazione”. Dal 1960 al 1966 è a Mosca come corrispondente prima del “Corriere della sera” e in seguito di “Il Giorno”. Dal 1966 al 1968 è conduttore del telegiornale Rai. Dopo essere stato inviato speciale dal 1969 al 1973 per “La Stampa”, dal 1973 al 1978 è direttore di “La Stampa” e “Stampa sera”. Levi è il primo direttore designato a sottoporre la propria nomina alla fiducia dei colleghi. Nel suo primo editoriale da direttore del quotidiano torinese scrive: “Sarà mio impegno mantenere a ‘La Stampa’ la sua chiara e forte fisionomia di organo indipendente (…) che con l’ampiezza dell’informazione vuole favorire la crescita di una società italiana illuminata e matura”. Nel suo giornale accoglie Indro Montanelli licenziato dal “Corriere della Sera”, che tiene la rubrica “Controcorrente” nella terza pagina della domenica fino all’uscita del suo “Giornale nuovo”; fonda “Tuttolibri”, il primo settimanale del genere in Italia, autonomo dal quotidiano; nomina la prima donna capocronista, Gabriella Poli; invita il filosofo Norberto Bobbio a collaborare come editorialista. Quando Gheddafi chiede la sua testa e quelle di Fruttero&Lucentini per un ironico articolo sul dittatore libico, Levi ricevette solidarietà internazionale. Dal 1979 al 1983 Levi cura la rubrica dei problemi internazionale del “Times”. Nel 1988 diviene capo editorialista del “Corriere della sera”. Tra i suoi incarichi più recenti, dal 1998 al 15 maggio 2013 Levi è stato consigliere per le relazioni esterne del Quirinale, prima con il presidente Carlo Azeglio Ciampi e poi con Giorgio Napolitano. Numerosi e di successo i programmi televisivi della Rai che lo vedono protagonista in veste di conduttore o giornalista: “Tam tam” (1981) e “Punto sette”.

In seguito ha lavorato per Canale 5, guidando il programma “Tivù Tivù” con Angelo Campanella (dal 1987 al 1988). In seguito è ritornato in Rai con i programmi “I giorni dell’infanzia” (1993), “Emozioni Tv” (1995) e “Gli archivi del Cremlino” (1997) di cui è anche autore con Raffaello Uboldi. Nel 1999 conduce su RaiUno “C’era una volta la Russia”. Tra i suoi tanti libri e saggi figurano: “Il potere in Russia da Stalin a Brezhnev” (Il Mulino, 1965); “Viaggio fra gli economisti” (Il Mulino 1972); “Un’idea dell’Italia” (Mondadori, 1979); “Ipotesi sull’Italia” (Il Mulino, 1983); “La Dc nell’Italia che cambia” (Laterza, 1984); “Intervista sulla Dc, a Ciriaco De Mita” (Laterza, 1986); “Noi: gli italiani” (Laterza, 1988); “Yitzhak Rabin. 120 giorni per la pace” (Mondadori, 1996); “Le due fedi” (Il Mulino, 1996). In tempi più recenti Levi ha pubblicato: “Cinque discorsi tra due secoli” (Il Mulino, 2004); 2America latina. Memorie e ritorni” (Il Mulino, 2004); “Un paese non basta” (Il Mulino, 2009); “Da Livorno al Quirinale. Storia di un italiano, intervista a Carlo Azeglio Ciampi” (Il Mulino, 2010); “Gente, luoghi, vita” (Aragno, 2013). Numerose le onorificenze e i riconoscimenti ottenuti da Arrigo Levi: nel 1992 è stato nominato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e nel 1999 Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Nel 1987 è stato insignito del Premio Trento per il giornalismo; nel 1995 del Premio Luigi Barzini come miglior corrispondente dell’anno; nel 2001 del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo; nel 2004 il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante per la saggistica; nel 2006 il Premio Guidarello (2006).

