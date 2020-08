Bolognini (Lega): “Il Governo sostenga la candidatura di Milano per il Tribunale europeo unificato dei brevetti”

“È assurdo il silenzio del Governo sul sostegno alla candidatura di Milano come sede del Tribunale Europeo dei Brevetti, soprattutto dopo l’appello bipartisan di Comune di Milano e di Regione Lombardia, unito a quello di tutte le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e del commercio più importanti. Il Tribunale Europeo dei Brevetti sarebbe un asset importante per il rilancio di Milano e dell’intero paese in questa fase delicata, e Milano ha tutte le carte in regola per diventarne la sede”. Lo dichiara Stefano Bolognini, commissario provinciale della Lega Salvini Premier. “È incomprensibile – aggiunge Bolognini – il silenzio del Governo sul sostegno a Milano a meno di 3 settimane dal voto, probabilmente per divisioni interne alla stessa maggioranza. Dopo Ema, rischiamo di perdere un’altra importante opportunità per il sistema paese”. “Conte e Di Maio – conclude l’esponente della Lega – si attivino in ogni sede per sostenere Milano, oppure ci spieghino come mai hanno un’idea diversa e perché non vogliono sostenere il capoluogo lombardo”.

