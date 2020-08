SPIRIT DE MILAN è “aperto per ferie”! Ecco gli appuntamenti della settimana. Prosegue la programmazione di SPIRITOPHONO.

…E PER CHI NON È A MILANO LA MUSICA CONTINUA SULLA VINTAGE WEB RADIO SPIRITOPHONO

Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Questi gli appuntamenti della settimana:

Martedì 18 agosto versione agostana di “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con Folco Orselli, Flavio Pirini e tanti altri ospiti a sorpresa. Anche stavolta sono garantite risate e malinconie, nonsense e profondità (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 19 agosto sul palco dello Spirit ci saranno Anita Camarella e Davide Facchini, che da oltre 20 anni si esibiscono negli Stati Uniti, Europa, Russia e Nord Africa proponendo brani originali affiancati da musica scelta fra la storia e la tradizione irlandese e americana.

Giovedì 20 agosto si terrà il concerto di Marco Castelli (pianoforte e voce), che insieme a Stefano Gulani (fisarmonica), Lele Garro (contrabbasso) e Marco Gnemmi (sax), ci proporrà una sfida a colpi di canzone tra Paolo Conte ed Enzo Jannacci.

Venerdì 21 agosto serata Bandiera Gialla con i Funky Town e il loro repertorio che spazia da Marvin Gaye a Bruno Mars, da Stevie Wonder a Michael Jackson e che unisce la potenza del soul vecchio stile e la libertà del funk in un sound avvolgente, tutto in un unico spettacolo.

Sabato 22 agosto appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro, e Calabrò Coi Colibrì.

Domenica 23 agosto Spirit in Blues con uno dei più talentuosi chitarristi blues italiani Alberto Colombo, accompagnato per l’occasione dai Xeres Bros (Marco Xeres al basso e Paolo Xeres alla batteria).

L’atmosfera vintage tipica dello SPIRIT DE MILAN è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

La “Fabbrica de la Sgagnosa”, fino a che le disposizioni per l’emergenza Covid-19 non saranno revocate, è aperta 7 giorni su 7 dalle 18:30 alle 01:00. È fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online o chiamando il numero 3667215569.

Prenotazioni cena: http://spiritdemilan.it/prenotazioni/

Numero attivo tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00, inviando anche un sms, 366 7215569.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Intanto prosegue la programmazione di SPIRITOPHONO (www.spiritophono.it) , la web radio dello Spirit de Milan, in onda tutti i giorni 24 ore su 24 con musica e trasmissioni improntate sulla programmazione musicale dello Spirit de Milan, per riscoprire la musica milanese, tenere il ritmo con la musica swing, blues, la disco anni 70 e il cabaret, oltre a scoprire brani inediti dei gruppi musicali che tutte le settimane normalmente animano il palco del locale.

La radio, curata dall’associazione di promozione sociale Spirit de Milan, diventa così il completamento del “manifesto” dello Spirit, degli ideali di aggregazione, appartenenza e cultura da sempre sostenuti, aggiungendo al divertimento tipico del locale, approfondimento e conoscenza degli artisti, delle loro storie e della storia di Milano, con un linguaggio vicino a quello degli ascoltatori e dei frequentatori… per sentire tutti le stesse cose nello stesso momento!

Per sostenere gli artisti che compongono il palinsesto, in questo momento reso così complicato dall’emergenza coronavirus per i lavoratori dello spettacolo, sulla pagina web della radio si trova un link per le donazioni (scaricabili anche dalla dichiarazione dei redditi).

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della radio.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

