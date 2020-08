Morta Stefania, la madre di Beppe Sala

Lutto per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. È scomparsa all’età di 89 anni sua madre, Stefania Beretta. La donna a quanto si apprende non era malata e la sua morte sarebbe stata improvvisa. Stefania Beretta negli scorsi anni aveva accompagnato il figlio in alcuni appuntamenti pubblici, come la marcia “Milano senza muri” contro il razzismo e l’intolleranza che si è svolta in città nel 2017.

