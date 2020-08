IONONABBANDONO Rossana e Pica (gazza ladra) e Pixel gatto adottato

Rossana lavoratrice autonoma mamma a tempo pieno sia di pelosi che bipedi! la passione per gli animali nasce fin da bambina quando per la prima volta all’età di 8 anni portó a casa un gattino abbandonato e da lì grazie anche alla disponibilità dei genitori ha sempre portato a casa animali abbandonati… Attualmente si occupa di colonie feline, adozioni di gatti, cani e altri tipi di animaletti.. appassionata di roditori che in casa sua non mancano…tutti gli animali sono adottati salvati da canili o comunque da situazioni difficili… recuperi sul territorio poi diventati adozioni. La parola d’ordine per Rossana è ADOTTARE, adottare sempre, di qualsiasi animale si tratti, mai comprare animali e soprattutto NON ABBANDONARE!

Rossana e Pica (gazza ladra) Pixel gatto adottato…e parte della combricola:11

Geometra per lavoro. Fotografo per passione. Rubrica “Zampe di Velluto” per amore.