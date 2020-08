Estate a Milano: Zelig Show Summer Edition al Castello Sforzesco, domenica 9 agosto

Domenica 9 agosto, ore 21.30 Zelig Show Summer Edition

lo spettacolo targato Zelig per l’estate milanese al Castello Sforzesco

nel programma dell’Estate Sforzesca 2020

Sul palco si alterneranno i comici Ippolita Baldini, Vincenzo Albano, Andrea di Marco e Max Angioni

condotti da Davide Paniate per una serata che sarà un concentrato di sketch ironici e gag scandite da ritmi serrati

Domenica 9 agosto, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, sarà protagonista la comicità di Zelig con Zelig Show – Summer Edition, lo spettacolo comico dell’estate milanese nell’ambito dell’Estate Sforzesca 2020. Inizio ore 21.30, ingresso 15 euro in prevendita. Lo show sarà condotto da Davide Paniate e sul palco si alterneranno i comici Ippolita Baldini, Vincenzo Albano, Andrea Di Marco e Max Angioni, in una serata che sarà un susseguirsi di sketch ironici e gag scandite da ritmi serrati sulla scia della migliore tradizione teatrale. Zelig continua a stupire il suo pubblico! Una “banda” di comici in movimento rappresentano lo spirito e l’energia che Zelig trasmette da quasi 30 anni alla città di Milano e in tv. Zelig Show Summer Edition sarà disponibile a pagamento anche in diretta streaming su LiveNow. Lo spettacolo è parte di Estate Sforzesca 2020, la rassegna che anima ormai da otto anni le serate estive milanesi. Il programma della manifestazione, con i suoi 80 spettacoli, promosso e coordinato dal Comune di Milano è il cuore di “Aria di Cultura”, il palinsesto di iniziative che accompagna la ripresa dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali in città dopo la chiusura dei teatri e delle aree di spettacolo a causa della pandemia.