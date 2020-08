Da Amgen Italia in Lombardia farmaci gratuiti a domicilio per 3000 malati cronici

Il progetto era già partito all’inizio dell’emergenza-Covid e continuerà in Lombardia fino al 4 settembre. L’azienda farmaceutica Amgen Italia continuerà infatti ad effettuare la consegna gratuita e a domicilio dei propri prodotti ospedalieri, a pazienti affetti da patologie croniche, autoimmuni e cardiovascolari. Il servizio, che è atto a tutelare le persone più fragili, copre le seguenti patologie croniche: psoriasi, artrite psoriasica, artrite reumatoide, malattia di Crohn,porpora trombocitopenica autoimmune e ipercolesterolemia.

Spiega il presidente di Amgen Soren Giese «In questo periodo diverse persone non si sono più recate in ospedale per le visite e per ritirare i farmaci. Per garantire la continuità terapeutica continueremo in accordo con la Regione».

Amgen Italia ha anche avviato un programma di consegna di generi alimentari e farmaci a pazienti over 65 o con fragilità a Genova, Lecce, Milano, Monza, Roma, Torino e Varese e, agli inizi dell’emergenza, in Lombardia ha fornito a diversi ospedali dispositivi di protezione individuale e caschi polmonari, attivando anche una raccolta fondi interna a favore della Croce Rossa.