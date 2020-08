MARE CULTURALE URBANO: tutti gli appuntamenti di AGOSTO del “Lungomare di Milano”

La programmazione culturale estiva della cascina milanese del ‘600 con concerti, dj set, cinema all’aperto, teatro e tanto altro!

GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO

Anche per l’estate 2020 Mare Culturale Urbano starà

aperto per tutto il mese di agosto. Il Lungomare di Milano, quest’anno con tanto di spiaggia vera, è pronto ad accogliere tutte le persone che – anche a causa dell’emergenza Covid-19 – non potranno allontanarsi dalla città, se non per brevi periodi. Nel 2019 il riscontro è stato altissimo: oltre 20.000 persone sono passate dalla cascina di via Gabetti 15 e quest’anno l’offerta culturale e i servizi a disposizione non saranno da meno, sempre nel rispetto delle ordinanze in vigore. Una vera e propria isola di pace arredata con sdraio, ombrelloni, nebulizzatori con acqua fresca e una dose di repellente per zanzare, le immancabili lucine, ma soprattutto la sabbia! Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e

distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione: primo spettacolo 19.30 – 20.30, secondo spettacolo 21.30 – 22.30. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Le proiezioni degli spettacoli teatrali per la rassegna Spazi di teatro e dei film per la rassegna Cinema all’aperto in cuffia si terranno in Piazza Cenni di Cambiamento. È possibile acquistare i biglietti per il cinema in loco oppure online sul sito www.movieday.it/cinema/index?cinema_id=115.

Di seguito la programmazione del mese di agosto:

Lunedì – Dj set che non si balla

Ogni lunedì il pubblico di Mare potrà godere, da seduto, della selezione musicale degli ospiti alla consolle.

lunedì 3 agosto dalle 19.30, Melodic Deep: Faraday (ita), David Di Sabato

lunedì 10 agosto dalle 19.30, Giuliano Pascoe

lunedì 17 agosto dalle 19.30, Giuliano Pascoe

lunedì 24 agosto dalle 19.30, Missin Red

lunedì 31 agosto dalle 19.30, Zialollo

Martedì – Stand Up Comedy e Un mare di Poetry

Ogni martedì a Mare Culturale Urbano appuntamento con la Stand Up Comedy milanese e la rassegna di poesia Un mare di Poetry, che avrà come protagonisti alcuni tra i migliori poeti performativi del Poetry Slam in Italia. La rassegna, a cura di Antonio Amadeus Pinnetti e Giorgio Damato, nasce dal torneo di Poetry Slam UN MARE DI SLAM ospitato da Mare Culturale Urbano nei mesi precedenti.

martedì 4 agosto alle 21.30, Open Mic

martedì 11 agosto alle 21.30, Ciccio Rigoli in Punk Poetry Cabaret

martedì 18 agosto alle 21.30, Francesca Pelps in Standwon

martedì 25 agosto alle 21.30, Lorenzo Maragoni in Stand up poetry

Mercoledì – Cernusco jazz a mare

Proseguono le serate dedicate agli amanti del jazz grazie alla collaborazione con Cernusco Jazz Festival: raffinati repertori e i migliori progetti della scena milanese animeranno le serate in cascina, tra graditi ritorni e interessanti novità.

mercoledì 5 agosto alle 19.30 e alle 21.30, Sospesa con Sonia Spinello, voce; Roberto Olzer, piano

mercoledì 12 agosto alle 19.30 e 21.30, Mila Trani trio con Mila Trani, voce; Bartolomeo Barenghi, chitarra; Luca Canali, percussioni

mercoledì 19 agosto alle 19.30 e 21.30, Marco Detto – Michele Tacchi duo con Marco Detto, pianoforte; Michele Tacchi, basso

mercoledì 26 agosto alle 19.30 e 21.30 Davide Corini trio con Davide Corini, pianoforte; Luca Garlaschelli, contrabbasso; Francesco Di Lenge, batteria

Giovedì – Raster acustico

La storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato, quest’estate proposta in versione acustica.

giovedì 6 agosto alle 19.30 e 21.30, Bonetti

giovedì 13 agosto alle 19.30 e 21.30, Qualunque

giovedì 20 agosto alle 19.30 e 21.30, Andrea Fabiano

giovedì 27 agosto alle 19.30 e 21.30, Micol Martinez

Venerdì – Karaoke condiviso da crociera con Ariele Frizzante & Elton Novara

Non mancheranno ogni venerdì le serate di karaoke collettivo, in una nuova versione studiata ad hoc che permetterà di cantare da seduti. La “migliore” e la “peggiore” musica estiva dagli anni ‘50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto.

Appuntamento alle 19.30 e alle 21.30 di venerdì 7 agosto, venerdì 14 agosto e venerdì 21 agosto.

Sabato – Lungomare Paradiso e Voci di Periferia on the beach

Il sabato sera di Mare alternerà due appuntamenti.

Lungomare Paradiso, a cura di Discoteca Paradiso: una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. La selezione musicale va dai Disclosure a Peggy Gou, passando per Ornella Vanoni e i Daft Punk. Appuntamento dalle 19.30 di sabato 29 agosto.

Sabato 1 agosto dalle 19.30, dj set di Missin Red

Sabato 8 agosto dalle 18.00, Voci di periferia on the beach full edition, l’appuntamento con i giovanissimi artisti di quartiere che fanno parte di Voci di Periferia, un progetto di rigenerazione urbana, o ancor di più umana, un lavoro artistico con il territorio e per il territorio. Uno spazio fisico per le molteplici voci del quartiere che con il rap raccontano la vita di una new generation suburbana che si interroga su differenze sociali e culturali.

Sabato 15 agosto dalle 12.00, Ferragosto a mare

Sabato 22 agosto dalle 19.30, dj set Tropical

Ogni sabato mattina (ad eccezione di sabato 15 agosto), Yoga Flow con Chiara Taviani (dalle 9.30 alle 10.30 – costo 5 euro – prenotazione obbligatoria all’indirizzo taviani.chiara@yahoo.it o via Whatsapp al 3493273095), una lezione fluida e dinamica fondata sui principi di Hatha Yoga e con riferimenti alla tecnica di danza Release; Parole e Punti (dalle 15.00 alle 18.30 sabato 8 agosto), un momento di condivisione sociale in cui le donne del quartiere si incontrano, chiacchierano e condividono esperienze lavorando a maglia.

Domenica – Una classica estate al mare e La domenica italiana

La domenica a Mare Culturale Urbano sarà caratterizzata dalla musica con appuntamenti al mattino e alla sera.

Una classica estate al mare

Tutte le domeniche mattina, alle ore 11.00, in programma la rassegna a cura di Lucia Martinelli, con concerti di musica classica sul palchetto della spiaggia:

Domenica 2 agosto alle 11.00, Ambra Canevari (arpa)

La Domenica italiana

Ogni settimana un artista proporrà, con set chitarra e voce, il repertorio di un protagonista del cantautorato italiano per il nuovo format del palinsesto di Mare.

domenica 2 agosto, Walzer Carluccio canta Paolo Conte

domenica 9 agosto, Walzer Carluccio canta Luigi Tenco

domenica 16 agosto, Andrea Marino canta Vasco Rossi

domenica 23 agosto, Andrea Marino canta Pino Daniele

domenica 30 agosto, Teo Manzo canta Lucio Dalla

Inoltre, ogni martedì, in Piazza Cenni di Cambiamento, verranno trasmesse in diretta su grande schermo le prime rappresentazioni degli spettacoli del calendario estivo del Piccolo Teatro di Milano, in contemporanea con il Chiostro di Via Rovello. Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.30. Il 28 agosto Marco Paolini porterà in scena il suo spettacolo dal vivo.

Da mercoledì a domenica, invece, alle ore 21.45 (eccetto il sabato, alle ore 21.30), appuntamento con il Cinema all’aperto in cuffia. L’arena cinematografica nella Piazza di Cenni di Cambiamento proporrà un fitto calendario dei migliori film usciti nelle sale quest’anno, anche in lingua originale. La programmazione è a cura di Piccolo Teatro, Anteo Palazzo del Cinema e Movieday.

Per maggiori informazioni sul calendario degli spettacoli teatrali e sulla programmazione del cinema all’aperto in cuffia è possibile consultare il sito www.maremilano.org.

Ovviamente in cascina si potrà anche mangiare. Quella di Mare è una cucina italiana che propone i piatti genuini della tradizione mediterranea, dalla panzanella estiva alle melanzane alla parmigiana, dal couscous di pesce spada al fritto misto, fino alle insalate, ai piatti freddi tipici estivi e alla pizza napoletana.

Il Ristorante (sia dentro al primo piano, sia in cortile sotto i portici) è aperto da martedì a sabato dalle 19.30 alle 24.00 (alle h. 23.00 ultima chiamata in cucina); il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 14.30. La pizzeria (sia dentro al ristorante al primo piano della cascina, sia in cortile sotto i portici) da martedì a domenica dalle 19.30 alle 24.00 (alle h. 23.00 ultima chiamata in cucina).

L’aperitivo in spiaggia è tutti i giorni, da lunedì alla domenica dalle 18.30 alle 23.00, con un menù speciale (tipo gastronomia ma sempre realizzato dagli chef di Mare) da consumare seduti sulle sdraio. Si può continuare a bere fino a chiusura. Il bar-birreria è aperto tutti i giorni e si può venire a pranzare tutta la settimana dalle 12.30 alle 14.30: da lunedì a venerdì con il pranzo dell’estate e il sabato e la domenica con un menù del ristorante. La stagione estiva 2020 di Mare Culturale Urbano è realizzata da mare con la produzione artistica di Ludwig Milano, il patrocinio del Comune di Milano, il contributo di Fondazione Cariplo, in collaborazione con: Piccolo Teatro di Milano, ANTEO, Movieday, Cernusco Jazz, BonnePresse, Parole & Dintorni, I Distratti, LopLop, associazione culturale, Cascina Cuccagna, L’Alveare che dice sì, Mondo Donna, Parole e Punti, Voci di Periferia FENIX. Il Lungomare partecipa alla rassegna Aria di cultura promossa dal Comune di Milano. Sponsor tecnici: Edison, L’anfiteatro verde, Grimbergen, Stranovario.

Mare Culturale Urbano è un centro di produzione artistica attivo nella zona ovest di Milano. Sviluppa progetti di inclusione sociale, innovazione culturale e propone programmi di residenza dedicati ad artisti anche internazionali. Tutto l’anno Mare si anima con concerti, cinema all’aperto, festival, attività per bambini. Nella cascina, aperta tutti i giorni, trovano spazio anche un ristorante con birreria artigianale (Mare Birre e Cucina), un coworking, due sale prova musicali, spazi per formazione e eventi, un cortile comune. La struttura è un bene del Comune di Milano. Da maggio 2016 Mare Culturale Urbano ha realizzato oltre 450 eventi musicali e concerti. Il calendario completo con orari, costi e dettagli di tutte le attività è disponibile su www.maremilano.org.

www.maremilano.org – www.facebook.com/mareculturaleurbano

www.twitter.com/maremilano – www.instagram.com/maremilano