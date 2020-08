Il centrodestra deve trovare un manager. Sala conferma di non aver lasciato nulla

Nel centrodestra milanese qualche passo avanti. Salvini ha riconosciuto che è compito di tutta la coalizione di centrodestra individuare il candidato Sindaco e ha anche ribadito che serve un profilo manageriale. Serve un personaggio alla Bucci, il Sindaco di Genova. Un ex manager magari meno aduso alla comunicazione social di Beppe Sala, ma più capace di efficientare la macchina comunale e realizzare nei tempi opere pubbliche. Infatti mentre a Genova in 2 anni hanno rifatto un ponte a Milano in 2 anni e mezzo Sala non è riuscito a rifare la ciclabile di Monterosa/Buonarroti.

Proprio Sala, rispondendo a chi lo accusava di non aver lasciato nulla in 4 anni, ha fatto degli esempi che sono una conferma dell’accusa. Fra gli esempi di cose compiute Sala ha messo degli interventi ancora da realizzare: olimpiadi 2026 e scali ferroviari, ancora da progettare. Sono interventi che i cittadini non possono toccare con mano, che al momento esistono solo nella narrazione di Beppe Sala.