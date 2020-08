Interrogazione di Forza Italia in Municipio 1 sulla “Rigenerazione Urbana”.

Con rigenerazione urbana (Urban renewal in lingua inglese) si intende un programma di riqualificazione del territorio come rimedio al degrado urbano. Programmi del genere sono spesso svolti nelle periferie più degradate delle città, con interventi ecosostenibili finalizzati al miglioramento delle condizioni urbanistiche e socio-economiche, all’eliminazione delle baraccopoli e alla creazione di nuove abitazioni e imprese, cercando non di demolire, ma di far convivere vecchie e nuove strutture

Visto che

1. Lo scorso 29 novembre è stata pubblicata sul BURL la cosiddetta legge regionale sulla rigenerazione urbana: LR n. 18 del 26 novembre 2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2.Il DDL S. 1131 – XVIII Leg. In iter di approvazione alle Camere sul tema di cui all’oggetto.

3 La vision del Campidoglio (Roma Capitale) dello scorso 7 febbraio 2019 che sta coinvolgendo anche i Municipi della Capitale Italiana sulla rigenerazione urbana (La vision del Campidoglio sulla rigenerazione urbana )

4 Viste le numerosi sollecitudini che provengo dal territorio Milanese: A) 11 Giugno 2020 ore 18.30 – Idee per Ripartire con Circolarità evento organizzato con 5Vie Dibattito in Streaming B) Neta:la prima start up in italia, che cerca di rendere la città auto-sostenibile C) L’IMPRESA POSITIVA Buone pratiche aziendali di resilienza al tempo del Coronavirus (in particolare “Crescere con il Pianeta” di NICOLO’ PENATI)

5. Visti anche i ritardi del Comune di Milano nell’adeguamento degli impianti di riscaldamento degli edifici di sua proprietà e di messa a disposizione dei condomini privati di incentivi per poter affrontare le relative spese.

Il consiglieri di Forza Italia Giampaolo Berni Ferretti (Responsabile Politico di F.I.) e Antonio Testori (Capo Gruppo) hanno presentato venerdì sera alle 18.30 in Consiglio di Municipio 1 un’Interrogazione per chiedere se mai il Comune di Milano intenda voler abbracciare/percorre la strada per un economia circolare e sostenibile? In particolare:

1. Individuando, come nel caso di Roma Capitale, dei Siti dove iniziare la rigenerazione urbana

2. Prevedendo anche l’inserimento dell’agricoltura urbana (vedi sopra punto quattro numero B –Progetto Neta-Agricoltura Urbana ecosostenibile ed a Km zero).

3. Coinvolgendo le imprese milanesi ed i cittadini in progetti di ri-piantumazione di alberi come suggerito al punto quattro numero C..