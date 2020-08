SUMMER@BAM: Aperitivo a LIDOBAM con i dj di APE SoundSystem

Mercoledì 5 e 12 agosto, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – progetto di Fondazione Riccardo Catella – organizza due aperitivi con sottofondo musicale nella cornice di LIDOBAM, la spiaggia verde nel cuore di Milano.

Dalle 18.30 alle 21, i dj di APE SoundSystem suoneranno musica funk, passando per i ritmi tribali della techno, le atmosfere oniriche della cosmic-disco e il groove sensuale della house. I milanesi potranno godersi un po’ di sano relax e il tramonto stando comodamente seduti sulle sdraio di LIDOBAM, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Inoltre, due food truck daranno la possibilità di acquistare l’aperitivo.

L’ingresso a LIDOBAM è gratuito, ma a numero chiuso in ottemperanza alle misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19. E’ possibile prenotare il proprio posto su www.bam.milano.it .

Con una membership annuale puoi diventare BAMFRIEND e contribuire anche tu alla cura della Biblioteca degli Alberi, vivere tante esperienze culturali e godere di molti benefits.

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA, attiva dal 2007 , ha come missione primaria quella di promuovere pratiche eccellenti nello sviluppo del territorio e degli spazi pubblici. Nel corso degli ultimi 13 anni ha sviluppato una serie di programmi civico-culturali e di ricerca dedicati alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e alla rigenerazione di spazi pedonali con oltre 2 milioni di investimenti non profit. La Fondazione Riccardo Catella ha promosso numerose iniziative fra cui il programma pluriennale “I Progetti della Gente”: iniziative culturali e di riqualificazione di spazi pubblici nati attraverso l’ascolto delle comunità dei quartiere, “Mi Coltivo, Orto a Scuola”, progetto di realizzazione di orti didattici dedicati ai bambini realizzati in scuole pubbliche periferiche di Milano, “Porta Nuova Smart Camp”, un progetto inclusivo e innovativo che riunisce in un’esperienza comune bambini con disabilità o patologie gravi e bambini sani. Da luglio 2019, grazie ad un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA la Fondazione Riccardo Catella, con il progetto BAM (Biblioteca degli Alberi Milano), diventa responsabile della gestione, della sicurezza, della manutenzione e del programma culturale del parco pubblico di Porta Nuova.