Coronavirus: 20 i nuovi positivi a Milano, 77 in Lombardia. Aumentano guariti e dimessi

Sono stati 33 ieri a Milano e provincia i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 20 a Milano città.

In Lombardia i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 77, di cui 25 ‘debolmente positivi’ e 24 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.348 tamponi effettuati. Sono stati registrati 4 nuovi decessi. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+97) e scendono i ricoveri in terapia intensiva a 7 (-6 rispetto a giovedì). Sono 148 (-3) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.300.088 tamponi. Nelle province di Lecco e Sondrio non si sono registrati nuovi casi di contagio.