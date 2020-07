“Avete capito…”: ci umiliano e noi zitti

Navigando nel web abbiamo trovato un lungo post che nella sua disarmante semplicità, con una attitudine ricorsiva ad ogni inizio di frase, fotografa in maniera impietosa l’attuale situazione italiana: il sequestro dei cittadini agli arresti domiciliari causa Covid. E vabbè. Ma anche: la multa a chi non si allaccia bene la mascherina, mentre i tunisini (anche con barboncino al seguito) che sbarcano a Lampedusa possono lasciare l’hotspot indisturbati e girare per l’Italia positivi al coronavirus. E poi: i 300 euro per il monopattino e le vacanze, mentre metà degli italiani che prima erano attivi e produttivi aspettano da marzo il sussidio governativo. Ma intanto il Governo spende 4.800 euro a migrante su navi passeggeri trasformate in lazzeretti. E poi: il respingimento dei turisti e l’accoglimento di pakistani e bengalesi positivi al Covid sul suolo italiano. Ci sarebbe da menzionare anche lo sputo in faccia a Montanelli, o la cancellazione della Storia, leggetela come volete, con annessi rovesciamento/deturpazione di monumenti e infatti c’è anche questo e molto altro nel post che circola in Rete quasi certamente firmato da Marta Faralli (è stato condiviso su diversi siti web). Ve lo riportiamo per intero, perché nella sua puntuta indignazione merita la lettura d’un fiato:

Ma voi avete capito che ci siamo sacrificati invano per 4 mesi?

Avete capito che abbiamo forzatamente chiuso attività e molti non sono riusciti a riaprire?

Avete capito che respingiamo turisti, i nostri connazionali non possono rientrare in Italia e accogliamo migliaia di immigrati nonostante l’emergenza e arrivano aerei con Pakistani Indiani e dal Bangladesh senza controllo?

Avete capito che prendiamo multe salate se la mascherina non copre bene il naso mentre gli infetti che accogliamo scappano in giro perché rifiutano la quarantena?

Avete capito che molti di noi aspettano due spicci da marzo e spendiamo 4.800 euro a migrante su navi da crociera?

Avete capito che il bonus monopattino, bicicletta elettrica, vacanze e 300 € a banco per le scuole è un calcio nei denti a chi ha le toppe al culo?

Avete capito che nostri imprenditori si suicidano?

Avete capito che ci è stato negato l’ultimo saluto ai nostri cari mentre entrava chiunque sotto virus?

Avete capito che boss mafiosi sono stati scarcerati mentre noi eravamo chiusi in casa?

Avete capito che si sta cancellando la storia, abbattendo statue e stanno bruciando chiese e simboli religiosi cristiani, base della nostra cultura?

Avete capito che gli altri Paesi non fanno come noi?

Lo avete capito?

Perché nel silenzio e nella rassegnazione generale stiamo morendo come popolo, come civiltà, come cultura, come identità. (Culturaidentità)