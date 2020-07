Regione: 100mila pc-tablet per studenti lombardi

Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno – presentato da Forza Italia e Lega – che impegna la giunta a stanziare risorse per l’acquisto di 100mila Pc-tablet di ultima generazione per favorire la didattica degli studenti lombardi. Il provvedimento nasce con lo scopo di favorire un vero e proprio salto di qualità in termini di innovazione digitale, venendo incontro alle famiglie e ai ragazzi che fino ad oggi, soprattutto durante il periodo di lockdown, non disponevano delle risorse necessarie per usufruire di una adeguata dotazione tecnologica.

Soddisfatto Gianluca Comazzi: “Forza Italia – afferma il capogruppo azzurro – ha creduto fermamente in questa proposta, che permetterà a migliaia di studenti di affrontare la ripresa delle lezioni con gli strumenti più idonei, agevolandoli nel loro percorso di formazione e apprendimento. Un risultato – continua – per il quale è doveroso ringraziare l’assessore all’Istruzione Melania Rizzoli, che ha creduto fermamente in questo strumento già nei mesi del lockdown, con il Governo centrale incapace di fornire un supporto concreto”.