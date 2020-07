Ma come faceva a conoscere Conte?

Giocando un po’, si scopre che le persone geniali possono essere preveggenti illustrando un futuro con intenzioni satiriche, ma non troppo. La verità è che un attento esame dell’evolversi della storia umana, porta a deduzioni limpide, quasi descrittive. E’ così per il geniaccio di Giovanni Guareschi che prefigura un “demagogo cialtrone” davvero molto simile a Conte, alla sua logorrea vuota di contenuti, alla capacità di usare i media per apparire. Impietoso ritratto, forse, ma così verosimile…

