Banca IFIS: nuove assunzioni in Italia

Tutti i candidati dovranno avere capacità relazionali, di analisi e di interpretazione delle esigenze dei clienti



Banca IFIS, unico operatore indipendente in Italia specializzato nel credito commerciale, credito finanziario di difficile esigibilità e credito fiscale, effettuerà nuove assunzioni per le circa 30 filiali distribuite sul territorio nazionale, dove già lavorano oltre 1.700 dipendenti. La ricerca è rivolta a Sviluppatori Commerciali, che dovranno gestire e programmare la propria attività commerciale finalizzata allo sviluppo di relazioni con clienti imprese e ricercare la potenziale clientela sul territorio assegnato; Responsabili del Sito Web e della Comunicazione, che dovranno sviluppare progetti di comunicazione digitale e multimediale, gestire il sito web aziendale, coordinando tutti i contenuti editoriali, gli aggiornamenti e le grafiche, coordinare le attività di sviluppo, realizzare tutte le attività di promozione e coordinare le attività delle varie funzioni della Banca che hanno un’interazione attiva sul sito web; Addetti alla Tecnologia dell’Account di Vendita, i quali dovranno sviluppare una relazione stabile e duratura con i clienti, eseguire il business plan commerciale al fine di incrementare il portafoglio per gli obiettivi di volume e redditività, supportare e documentare le richieste di finanziamento e interagire con le funzioni aziendali; Analisti di Credito, che dovranno assicurare il livello qualitativo del fido erogato dalla Banca, analizzare le proposte di concessione di credito, valutare il merito creditizio delle imprese etc.

