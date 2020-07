Cagnolati (FI): Mancanza di sicurezza ed atti vandalici ai Giardini del Q.re Feltre

Marco Cagnolati, consigliere di F.I. al Municipio 3, con un’interrogazione torna a sollecitare l’attenzione di Palazzo Marino e dei vertici del Municipio 3 sulle problematiche dei Giardini del quartiere Feltre (bivacchi, sporcizia, insediamenti rom, …) che i residenti lamentano da tempo e che diventano ancor più scottanti ora che è iniziata la costruzione di un nuovo parco giochi all’interno dei giardini Lucarelli

“Premesso e considerato che:

Da tempo viene segnalato da numerosi residenti lo stato relativo alla presenza, soprattutto in orario notturno, di assembramenti di numerose persone che ascoltando musica, schiamazzando fino a tarda notte disturbano il riposo dei residenti

Alcune frequentazioni dell’area sono state più e più volte denunciate (bivacchi, sporcizia e abbandono di rifiuti, presenza di roulotte appartenenti a rom in quartiere….) ma nulla sembrerebbe essere cambiato

Durante il periodo estivo è iniziata la costruzione del nuovo Parco Giochi accessibile all’interno dei Giardini Lucarelli in quartiere

Il cantiere avviato dal settore verde del Comune di Milano prevede la riqualificazione dell’area giochi esistente e la sua suddivisione in tre parti, una dedicata ai più piccoli, una ai più grandi e una ai giochi creativi

Sarà realizzata una nuova pavimentazione anti-shock ed installate diverse strutture come l’altalena cestone, l’altalena a due posti, il Villaggio Fun City, la giostra Becky, la Curva Spinner, ilChill Spinner, la Double Web Climber, la Balance Pole e la Cocowawe ed una pedana “saltarella”

L’area giochi sarà collegata ai viali esistenti attraverso percorsi tattilo-plantari per garantirne la massima accessibilità

Numerose sono state in questi mesi le denunce e le richieste di intervento inviate in relazione ad atti vandalici perpetrati all’interno del quartiere a danni di strutture di questo tipo (aree gioco, altalene, canestri da basket, panchine, cancelletti, cestini portarifiuti…)

Questi atti vandalici si verificano per lo più in orario notturno probabilmente ad opera di chi si ritroverebbe fino a tarda notte all’interno delle stesse aree provocando disturbo nei confronti dei residenti del quartiere

Il progetto attuale non prevede l’installazione di un sistema di video sorveglianza all’interno della nuova area gioco

La presenza di nuove telecamere all’interno dell’area in questione ed il potenziamento del sistema di videosorveglianza installando nuove telecamere in quartiere sono soluzioni che potrebbero fungere da deterrente nei confronti di chi desiderasse danneggiare, per gioco o di proposito dette strutture, nonché contribuirebbero ad identificare chi si dovesse ritrovare all’interno del quartiere fino a notte fonda e si rendesse responsabile di atti vandalici nei confronti delle strutture presenti o del disturbo della quiete e del riposo di chi abita a ridosso dei giardini (come purtroppo spesso accade)

Molti dei vialetti interni (soprattutto lato Scuola elementare) e dei marciapiedi del quartiere da anni necessiterebbero di adeguata riasfaltatura, sono presenti numerose buche, avvallamenti e dossi che rendono gli stessi pericolosi ed in alcuni punti non praticabili in sicurezza

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede ai destinatari del presente documento:

• Di prevedere l’installazione di nuove telecamere all’interno dell’area di cui in oggetto ed in particolare all’interno del quartiere Feltre nei punti che sono stati gia oggetto di segnalazioni/denunce in modo tale da preservare le nuove strutture che verranno installate

nonché il riposo dei residenti e la quiete del quartiere soprattutto in orario notturno

• Di prevedere l’installazione di apposita segnaletica (cartelli) indicanti la presenza delle telecamere all’interno delle aree in questione, al fine di informare la cittadinanza e scoraggiare potenziali malintenzionati

• Di potenziare e aumentare il numero di pattugliamenti da parte della Polizia Locale, soprattutto in orario notturno, delle strade e dei giardini interni al quartiere oggetto diquanto sopra esposto

• Di prevedere un sistema di chiusura delle aree gioco presenti in quartiere tale per cui le stesse non siano accessibili in orario notturno al fine di preservarle da possibili atti vandalici ed utilizzi non consentiti

• Di intervenire mediante riasfaltatura dei vialetti e dei marciapiedi più ammalorati e pericolosi all’interno del quartiere

• Di relazionare in merito agli interventi che verranno effettuati in merito a quanto sopra richiesto”