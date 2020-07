Milano, Comazzi: da PD ‘ammucchiata’ per paura di perdere

“In vista delle amministrative il Pd milanese ha annunciato un’’ammucchiata’ che vede una cinquantina di ex ‘arancioni’ confluire nel partito. Questa operazione rivela due cose: il fallimento dell’esperienza politica di Giuliano Pisapia – di cui oggi non resta che polvere – e la paura, da parte del Pd, di rimediare una sconfitta contro il centrodestra a Milano” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Annunci di questo tipo – prosegue l’azzurro – sono sempre rivelatori di una grande debolezza. Dissolta l’eredità di Pisapia, anche l’immagine di Sala si è parecchio offuscata in questi mesi, e i suoi compagni di partito ne sono consapevoli”. A detta del forzista “non basta reclutare qualche ‘personaggio in cerca d’autore’ per cancellare i tanti disastri di questa amministrazione: periferie dimenticate, una mobilità a dir poco delirante, quartieri sempre più insicuri. Dieci anni di sinistra a Palazzo Marino – conclude – non hanno lasciato che macerie. Tra qualche mese la sinistra potrebbe ricevere un’amara sorpresa”.

