SUMMER@BAM: un weekend tra arte, cultura e natura

Summer@BAM, il programma culturale estivo di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – progetto di Fondazione Riccardo Catella – prosegue questo weekend con due momenti tra arte, cultura e natura, pensati per tutti coloro che trascorrono l’estate in Città.

Si parte domani sabato 18 luglio, dalle 17.00 alle 19.30, con 00BAM – Missione Biblioteca: una caccia al tesoro a squadre per ragazzi e adulti negli angoli più nascosti del Parco alla scoperta della sua ricchezza botanica. Tante prove da superare per esplorare in modo divertente i dettagli e le storie della Biblioteca degli Alberi, rispondendo a enigmi e superando sfide, dove analogico e digitale si mescolano insieme. L’attività è realizzata in collaborazione con Associazione Dramatrà.

Domenica 19 luglio, BAM presenta Fioriscono Parole: due recital mattutini – alle 10.30 e alle 11.30 – dedicati ai fiori e alla forza rigenerante della natura con l’attrice Debora Mancini, accompagnata dalla musica di Daniele Longo e Adalberto Ferrari. Immagini, colori, personaggi, storie, emozioni e suggestioni prendono vita. Le parole fioriscono insieme alla musica per raggiungere le bambine e bambini di tutte le età.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info e prenotazioni su www.bam.milano.it

Con una membership annuale puoi diventare BAMFRIEND e contribuire anche tu alla cura della Biblioteca degli Alberi, vivere tante esperienze culturali e godere di molti benefits.

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA, attiva dal 2007 , ha come missione primaria quella di promuovere pratiche eccellenti nello sviluppo del territorio e degli spazi pubblici.

Nel corso degli ultimi 13 anni ha sviluppato una serie di programmi civico-culturali e di ricerca dedicati alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e alla rigenerazione di spazi pedonali con oltre 2 milioni di investimenti non profit. La Fondazione Riccardo Catella ha promosso numerose iniziative fra cui il programma pluriennale “I Progetti della Gente”: iniziative culturali e di riqualificazione di spazi pubblici nati attraverso l’ascolto delle comunità dei quartiere, “Mi Coltivo, Orto a Scuola”, progetto di realizzazione di orti didattici dedicati ai bambini realizzati in scuole pubbliche periferiche di Milano, “Porta Nuova Smart Camp”, un progetto inclusivo e innovativo che riunisce in un’esperienza comune bambini con disabilità o patologie gravi e bambini sani. Da luglio 2019, grazie ad un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA la Fondazione Riccardo Catella, con il progetto BAM (Biblioteca degli Alberi Milano), diventa responsabile della gestione, della sicurezza, della manutenzione e del programma culturale del parco pubblico di Porta Nuova.