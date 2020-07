Coronavirus: 3 nuovi positivi a Milano, 30 in Lombardia di cui 9 “debolmente positivi”

Nella giornata di ieri sono stati 5 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi al coronavirus, di cui 3 a Milano città.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono stati in totale 30, di cui 15 a seguito di test sierologici e 9 ‘debolmente positivi’ a fronte di 5.636 tamponi eseguiti. I decessi ieri sono stati 3, in tutto 16.760 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da lunedì sono 86 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono 27(-3 da lunedì), 168 (+8) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.155.050 tamponi.

Come comunica la Regione “relativamente alla nuova ordinanza in materia di Covid-19 (che avrà particolare attinenza all’utilizzo della mascherina), la stessa verrà firmata dal presidente Attilio Fontana dopo la pubblicazione del Dpcm che detterà i nuovi provvedimenti a livello nazionale. Ciò per assicurare – spiega la Nota – coerenza tra le disposizioni del Governo e quelle regionali”.