La grande rivoluzione del 5G: il gioco diventa un fenomeno davvero mondiale

Nelle ultime decadi lo sviluppo tecnologico ha toccato vette inaspettate appena un ventennio fa. Sono cambiate le abitudini quotidiane e l’innovazione è diventata una costante, diventando protagonista assoluta nel cambiamento della vita di miliardi di persone. Arrivando ad un livello planetario. Va da sé che in questo periodo di tempo le innovazioni abbiano cambiato la concezione stessa della realtà. Nuove vette sono pronte per essere raggiunte, tra queste spicca il 5G, che ha già promesso di portare il mondo su una dimensione ancora più alta.

Che cosa è la tecnologia 5G? Si tratta di un nuovo strumento tecnologico destinato a segnare un prima e un dopo. La tecnologia 5G è il nuovo standard di comunicazione mobile che permetterà di connettere tutto il mondo alla massima velocità possibile. Con questa nuova forma di comunicazione la tecnologia inaugura la sua quinta fase, permettendosi peraltro una maggiore performatività rispetto all’attuale 4G. Il 5G avrà una velocità di cento giga a secondo, il che rende la tecnologia più rapida e veloce al 1000%. La latenza invece diminuirà sensibilmente. Significa insomma che sarà possibile per esempio guardare pellicole in 4K senza alcuna necessità di attenderne il caricamento.

Seppur ad oggi il 5G sia ancora in fase iniziale e dunque sperimentale, c’è grande attesa, soprattutto per le cose che potrà contribuire a fare: digitalizzare il mondo sempre più, sviluppare maggiormente l’Internet of Things, e via dicendo. Si tratterà di una tecnologia essenziale per il futuro della società nei paesi avanzati e in quelli sulla via dello sviluppo nella prossima decade.

C’è un settore particolare in cui il 5G può dare il suo, decisivo contributo. Si tratta del mondo del gaming, rappresentato dai giochi online, dai videogame da console, dalle slot machine. In questo contesto il 5G potrà essere la grande possibilità per lo sviluppo di piattaforme di gioco e imprese produttrici di software. Ma non solo: il 5G offrirebbe anche benefici addizionali all’industria del gioco, come per esempio il miglioramento dei giochi stessi. Questi, già investiti dalle innovazioni del 4K e dello streaming HD, potrebbero aumentare la loro qualità audiovisiva e il gameplay, sia a livello di console sia a livello di casinò online: è probabile che con il 5G sviluppatori del mondo dei casinò online non avrebbero più limiti per aumentare il loro rendimento, le loro offerte, le rispettive piattaforme. Sviluppando, al contempo, app per cellulari ultratecnologiche e piene di qualità.

“Migliorare i giochi significa migliorarne anche le modalità: il 5G in questo caso andrebbe a rendere praticamente unici e irrinunciabili i giochi multigiocatore. Le slot machine online, – spiega ai nostri microfoni il team di SlotsGratisOnline -, offrono sempre un ottimo esempio. Ma anche i classici videogames, che tante interazioni riescono a fare tra i propri giocatori. Significherebbe insomma migliorare l’esperienza di tutti i clienti, senza alcun dubbio, anche dal punto di vista della accessibilità”.

Il 5G permetterà di rompere le barriere del gioco per quelli che soprattutto vivono in aree non coperte da nessun segnale mobile. In pratica questa nuova tecnologia comunicativa rappresenterà una sorta di democratizzazione dei giochi in linea e della loro diffusione a livello mondiale, anche in zone del mondo non coperte a sufficienza da copertura mobile.