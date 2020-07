Corsico: Forza Italia corre da sola e candida a Sindaco Roberto Mei

A sostegno dell’ex assessore anche due liste civiche. “Da Fi approccio pragmatico e non ideologico. Su candidatura Errante mancata condivisione”

La tornata elettorale a Corsico entra nel vivo. Roberto Mei – ex assessore ai Lavori Pubblici e ‘mr preferenze’ in Consiglio comunale – si candida a sindaco con Forza Italia, sostenuto da due liste civiche che hanno aderito al progetto. La compagine di Fi presenta quindi un suo candidato, contrapposto alla sinistra e al sindaco dimissionario Filippo Errante. Roberto Mei (iscritto a Fi dal 1996, consigliere comunale a Corsico per cinque legislature risultando più volte il primo degli eletti, assessore ai Lavori Pubblici dal 2015 al 2017) motiva così la sua candidatura: “Fi rappresenta un centrodestra pragmatico e moderato: di fronte ai problemi dei cittadini o a una strada da rifare ciò che conta è amministrare al meglio, con onestà e coerenza. Nei prossimi anni vogliamo potenziare gli interventi di edilizia scolastica, manutenzione stradale e delle case comunali, creare una maggiore sinergia con il mondo delle associazioni all’insegna della partecipazione. Temi di primaria importanza sono anche quelli relativi al sociale e all’ambito della disabilità”. A pesare sulla decisione di un percorso autonomo anche l’assenza di condivisione sulla ricandidatura di Errante: “niente di personale, si tratta soprattuto di coerenza. La sua candidatura ci è stata presentata d’emblée, senza alcuna condivisione. Per mesi – prosegue – abbiamo sollecitato il confronto per tracciare un percorso comune. Se il candidato fosse stato scelto tra noi anziché imposto dalle altre forze di centrodestra non saremmo arrivati a questo punto. Ringrazio – conclude – il coordinatore provinciale Graziano Musella e il commissario regionale Massimiliano Salini per la fiducia che mi hanno accordato”.