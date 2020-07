Taxiblu: mancano clienti, nonostante gli abitacoli sanificati

Ad oggi analizzando a grandi linee i dati a nostra disposizione emerge piuttosto chiaramente quanto ai Taxi –spiega Stefano Salzani responsabile commerciale di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano- manchino clienti tra determinate categorie lavorative e non solo. Almeno per quanto ci riguarda, un’incidenza sul minor numero di clienti la gioca, seppur in minima parte rispetto a qualche settimana fa, “il freno” nell’ utilizzare un mezzo pubblico. Anche se in questo senso l’impegno da parte nostra nell’ offrire veicoli con abitacoli sanificati, divisori e ogni accorgimento per rendere il viaggio più sicuro è e sarà sempre massimo. Mancano “all’ appello” in realtà molti turisti, soprattutto quelli extra UE e i businessmen dall’ Asia e le Americhe. Anche tra i lombardi constatiamo e “paghiamo” una riduzione dei lavoratori d’ ufficio, dei professionisti e di quelli che fino a Febbraio erano clienti abituali. Persone che periodicamente usavano il Taxi per recarsi a visite ospedaliere o banalmente a fare la spesa, ad oggi in piccolo numero rispetto a soli 5 mesi fa. I fronti sui quali intervenire sono diversi ma senza una concreta ripartenza dei flussi turistici e lavorativi il nostro di lavoro difficilmente potrà tornare a livelli accettabili in tempi brevi. Sappiamo che non si può e non si debbono forzare i tempi ma nel mentre sarà fondamentale supportare la categoria, tra le più a rischio e in difficoltà anche durante questa fase post emergenza sanitaria”. (mianews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845