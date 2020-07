Milano, nuove aree ciclopedonali, dall’Isola alla Comasina

Due interventi “minori” per la lunghezza dei tracciati, ma strategici per le aree coinvolte: rispettivamente una periferia nell’area al confine tra i Comuni di Milano e Novate Milanese e un quartiere fino a non molti anni fa ritenuto decentrato, ma oggi completamente trasformato, come l’Isola.

Il primo progetto collegherà Milano e Novate attraverso un nuovo percorso lungo via della Polveriera e via Novate fino a via Comasina, dove si collegherà alla già esistente pista ciclabile e al capolinea della linea gialla M3. Si tratta di 400 metri importanti per i cittadini di Novate, che potranno raggiungere il metrò che porta dritto in centro a Milano; i lavori per la tracciatura della pista saranno completati per fine mese.

L’altro intervento riguarda via Toce nel quartiere Isola, dove saranno unificati in una nuova area pedonale i due giardini tra l’antica chiesa di Santa Maria alla Fontana e via Farini. Dopo lo stop per il Covid, l’intervento è ripartito e sarà realizzato ad agosto. Il progetto prevede la parziale pedonalizzazione di via Toce, che sarà collegata al resto del quartiere attraverso un doppio senso ciclabile in Cusio e via Alserio. Due strade che saranno a velocità limitata a 30 Km/h come tutto il quartiere, sul modello di quanto già fatto a Dergano, «in una piazza racconta l’assessore Granelli che ormai era ridotta ad un parcheggio dove nessuno si fermava. Un modo per rimettere al centro le periferie, i quartieri, con la socialità e l’economia». Il progetto risale al 2018, quando sono state raccolte le segnalazioni dei cittadini, ed è proseguito l’anno scorso, prosegue l’assessore, «con i primi interventi strutturali come il potenziamento dell’illuminazione e la sistemazione dei giardini. Poi all’inizio del 2020 abbiamo approvato il progetto strutturale e tra fine anno e inizio 2021 inizieranno i cantieri per l’intervento completo e strutturale» (Avvenire)