Milano, campo nomadi via Martirano. Bestetti (FI): covo di delinquenti, Sala lo chiuda subito

“Tra gli arresti disposti oggi nei confronti di una banda di rom per diverse rapine a bancomat e furti di auto di lusso figurano anche soggetti domiciliati nel campo nomadi di Via Martirano a Muggiano. Si tratta dell’ennesimo episodio criminale che dimostra come questo campo nomadi, elevato dalla sinistra milanese a modello da replicare, sia un vero e proprio covo di delinquenti, dove si collezionano reati a ritmi impressionanti”. Così in una nota Marco Bestetti, Presidente di Forza Italia del Municipio 7, commentando le misure disposte oggi dal Tribunale di Milano nei confronti di una banda di etnia rom. “ Visti gli ennesimi arresti di oggi – prosegue Bestetti – mi chiedo cos’altro debba accadere prima che il Sindaco Sala ne disponga l’immediata chiusura, per porre fine a questa inaccettabile situazione. Il ‘Sindaco delle periferie’, come si è sempre auto-proclamato, ha recentemente affermato che nessuno governerebbe Milano come lui. Ne prendiamo atto e ce ne rallegriamo, perché peggio di così sarebbe davvero dura”, conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7 di Milano