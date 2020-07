IONONTIABBANDONO Monica e Winnie

Fin da piccola ho sempre desiderato avere un cagnolino ma il mio desiderio non è stato mai esaudito, 10 anni fa con la complicità di mio figlio e’ arrivato il primo pelosetto, Wesley e qui forse qualcuno capirà la mia squadra del cuore. Dopo 7 anni ci ha lasciato ed e’ arrivato Winnie. Winnie arriva da una famiglia che non riusciva più a gestirlo. All’inizio e’ stata dura, il pelosetto ha un carattere forte. Adesso non potremmo stare senza di lui. Un appello a tutte le persone che hanno un cane, il vostro peloso non vi abbandonerebbe mai, i cani vivono per il loro umano. Il tuo cane continuerà ad aspettare, non si darà per vinto ti aspetterà.

Non deluderlo, non abbandonarlo.