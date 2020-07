Coronavirus: 9 i nuovi positivi a Milano, 111 in Lombardia, di cui 76 a seguito di test sierologici

Sono 12 a Milano e provincia i nuovi casi risultati ieri positivi al coronavirus, di cui 9 a Milano città.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia ieri sono stati 111, di cui 76 a seguito di test sierologici e 23 ‘debolmente positivi’, a fronte di 5.855 tamponi eseguiti. I decessi ieri sono stati 3, in tutto 16.700 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da domenica sono 61 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono 36 come il giorno prima, 233 (+3) i pazienti in terapia non intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.088.960 tamponi.