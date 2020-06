Coronavirus, 28 i casi in provincia di Milano, 170 in Lombardia.1,7% il rapporto positivi/tamponi

Sono 28 a Milano e provincia i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati ieri. Mercoledì i nuovi contagi in tutta la provincia erano 29.

E’ risultato dell 1,7% (rispetto allo 0,97 % di mercoledì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. I nuovi casi ieri sono stati 170 di cui 53 a seguito di test sierologici effettuati a Bergamo e 84 ‘debolmente positivi’, su 9.832 tamponi eseguiti. I decessi sono stati 22, in tutto 16.608 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono 383 e le persone in terapia intensiva sono 48, come mercoledì, 622 i pazienti in terapia non intensiva (-70). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 93.431 cittadini lombardi e sono stati 990.652 tamponi.