Spaccio e sicurezza ai Bastioni di Porta Venezia – q.re Lazzaretto. Urge un intervento

Il Consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI), scrive alla Giunta, al Prefetto e al Questore:

“In merito ai recenti episodi di cronaca verificatisi in Porta Venezia legati alla presenza di spacciatori e relative aggressione – ricordo per dovere di cronaca le più recenti, quella del 24 Maggio che ha avuto come protagonista il noto personaggio televisivo Brumotti – https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/droga-a-milano-la-violenta-aggressione-a-brumotti_67616.shtml, e quella del 6 Giugno ai danni di un cittadino Gambiano coinvolto presumibilmente in una lite per motivi di spaccio https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/droga-a-milano-la-violenta-aggressione-a-brumotti_67616.shtml, ma l’elenco potrebbe essere molto più lungo… (allego foto legate agli ultimi fatti accaduti)

Nonostante le chiamate e segnalazioni da parte dei residenti, l’invio di foto e video, la situazione sembra non essere mutata per nulla, ho potuto infatti constatare personalmente la presenza di soggetti dediti allo spaccio all’interno dell’area in oggetto (essendo stato personalmente avvicinato)

Rinnovo quindi la richiesta di creazione di presidi fissi all’interno del quartiere , ed in particolare nei punti in cui lo spaccio sembrerebbe essere più evidente al fine di ripristinare ordine e legalità all’interno di un’area che sembrerebbe essere una zona franca – installazione di telecamere, pattugliamenti ed una maggior illuminazione dell’intera area sono interventi che potranno andare nella direzioni di eliminare/ridurre quanto segnalato

Chiedo quali interventi e quali azioni siano state pianificate per mettere in sicurezza il quartiere, se si sia concordi con l’istituzione di presidi fissi interforze da parte delle forze di Pubblica Sicurezza e con l’aumento dei pattugliamenti dell’intera area

Chiedo che si proceda al più presto e di conoscerne le relative tempistiche

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano