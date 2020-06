Navigli. De Chirico (FI): prima di pensare alla ZTL, Sala intensifichi i controlli

Ieri sera mi trovavo sul Naviglio piccolo e purtroppo ho dovuto constatare il degrado in cui è precipitata la zona. Andirivieni di personaggi loschi alla ricerca di droga, urla, risse a più riprese. Intorno alle 23 , ho assistito ad una violenta colluttazione nei pressi di via Gola che è andata avanti a lungo creando scompiglio e preoccupazione fra i presenti. Dalle urla sembrava fosse un regolamento di conti per la piazza dello spaccio. Nel corso di tutta la serata, dalle 18.30 a mezzanotte circa, sono passate solo una pattuglia di Polizia Locale ed una di Carabinieri. E basta! Davvero un po’ pochino per una zona dove gli episodi di violenza si susseguono. Manderò i video che ho girato io stesso al sindaco Sala con l’invito a intensificare il presidio del territorio. In questo contesto, la proposta di pedonalizzare via Ascanio Sforza è un errore, si rischia di fare un regalo agli spacciatori che già oggi agiscono indisturbati. Servono più controlli e serietà di azione.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano