Fase 3. De Chirico (FI): investimenti privati non si fermano salvo ricorsi di Comune e ambientalisti

Nel videosermone quotidiano il sindaco ci ribadisce uno dei maggiori problemi pre-covid: il caro affitti a Milano. Il PGT, dopo il piano di riqualificazione degli Scali Ferroviari, indica le linee di indirizzo che l’amministrazione comunale ha dettato agli investitori privati in tema di ERP, housing sociale e residenze per studenti. Bene che molti progetti dei privati siano in divenire, ora va data un’accelerata per i tanti edifici dismessi a cui il PGT dedica diversi articoli. In tema di investimenti privati stona molto il silenzio assoluto di Beppe Sala sul distretto dello sport e del nuovo stadio. Dopo un mese il sindaco non ha ancora detto una parola, nemmeno in risposta alla minaccia di ricorso Gruppo Verde San Siro. Mentre per l’adiacente area dell’ex-Trotto, per bocca dell’assessore Maran, il Comune di Milano ha già fatto sapere che si costituirà parte civile davanti al Consiglio di Stato contro l’annullamento della tutela monunentale dell’area ippica. La strategia del Comune è ormai chiara: ritardare qualsiasi decisione che possa far venire meno il sostegno degli ecotalebani milanesi in vista delle elezioni dell’anno prossimo.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano