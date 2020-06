Covid 19: 272 i nuovi positivi in Lombardia, 56 a Milano città. 31 i decessi

E’ stato dell’ 1,8% (rispetto all’1,9% di giovedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati ieri in Lombardia. Attualmente i positivi al coronavirus in Lombardia sono 17.024, da giovedì 316 casi in meno. I nuovi casi positivi sono risultati 272 su 14.837 tamponi eseguiti ieri, erano 252 su 13.376 tamponi. I decessi ieri sono stati 31, in tutto 16.405 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi sono stati 557 in totale, mentre sono rimaste ancora 97 le persone ricoverate in terapia intensiva. Da inizio pandemia hanno contratto il virus 91.204 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 873.831 tamponi.

Sono stati 88 a Milano e provincia, di cui 56 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus riscontrati ieri. I dati sono in aumento rispetto a giovedì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 71, di cui 34 in città.

“Fra i casi positivi di oggi 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune RSA. Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positivita’ per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo e’ anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1% dei casi”. Lo ha affermato ieri l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, commentando i dati giornalieri sulla diffusione del coronavirus in Lombardia.