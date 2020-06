Coronavirus: scendono sotto i 100 i ricoverati in terapia intensiva, 1,9% rapporto positivi/tamponi

“Dai dati di oggi emerge che siamo scesi sotto quota 100 posti letto in terapia intensiva e continua ad aumentare il numero dei guariti. Una bella notizia che ci deve spingere a guardare con fiducia al futuro, senza mai abbassare la guardia” è stato il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui dati relativi alla situazione del Coronavirus in Lombardia.

Il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia è dell’ 1,9% (rispetto all’4,6% di ieri) . I nuovi casi positivi sono risultati ieri 192 su 9.848 tamponi eseguiti, mentre lunedì erano 194 contagi su 4.488 tamponi analizzati. I decessi ieri sono stati 15, in tutto 16.317 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da lunedì sono 1.199 e 96 invece le persone ricoverate in terapia intensiva. Da inizio pandemia hanno contratto il virus 90.581 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 836.313 tamponi. Lo comunica Regione Lombardia.



Ieri sono stati 46 a Milano e provincia, di cui 17 a Milano città, i nuovi casi positivi al coronavirus. I dati sono in aumento rispetto a lunedì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 29, di cui 15 in città.