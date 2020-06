Assembramenti davanti a Pub e Bar a Milano in Via Lecco e Via Teodosio

Marco Cagnolati, Consigliere Municipio 3, scrive a Palazzo Marino, al Prefetto e al Questore di Milano sottolineando la situazione di assembramenti assolutamente fuori controllo che ogni sera si ripetono in Via Lecco e in Via Teodosio e questo nonostante il disappunto dei residenti.

“In merito all’Emergenza Coronavirus e al divieto di assembramento, ecco nuovamente riproporsi come purtroppo era prevedibile ed accaduto la notte del 22 Maggio 2020, quello che è accaduto ieri sera a Milano e questa sera, purtroppo, probabilmente sarà destinato a ripetersi (allego in basso l’ultima richiesta inviata presso i Vostri uffici).

Nonostante i divieti di assembramento, le richieste, gli appelli inviati, purtroppo alcune persone, incoscienti e totalmente incuranti di norme e divieti, continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite comportamenti pericolosi e che non possono e non devono più essere più tollerati, soprattutto in questo periodo.

Ieri in Via Lecco e in Via Teodosio (nei pressi del locale situato al civico 60) la situazione della notte fra il 05 ed il 06 Giugno 2020 (ieri notte) era quella documentata in foto allegata.

Nonostante le chiamate di residenti alle forze di Pubblica Sicurezza si sono verificati assembramenti, moltissime persone senza mascherina o con mascherina abbassata incuranti del rispetto della distanza di sicurezza, insomma nessuna delle prescrizioni anti-coronavirus sembrava essere rispettata.

Questo non farà altro che mettere nuovamente a rischio la salute di tutti e potrebbe farci ripiombare a breve in un nuovo lock-down dagli effetti devastanti.

Possibile che questo non venga compreso?

Vi chiedo, per quanto di Vostra competenza, quali siano state le azioni intraprese dai Vostri rispettivi uffici a seguito della denuncia inviata 2 settimane fa poiché il problema si è riproposto addirittura con maggior gravità come potrete osservare dalle foto allegate, e quali saranno le azioni che intenderete intraprendere sul territorio al fine di far rispettare le prescrizioni Anti-Covid attualmente in vigore A TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano