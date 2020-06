Monitoraggio Seveso e Lambro: allerta arancione per temporali in arrivo

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) a partire dalla mezzanotte di oggi per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali forti a causa del residuo della perturbazione che permane anche sul bacino di Milano e che potrebbe determinare fenomeni persistenti anche nella giornata di oggi, domenica 7 giugno. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.

