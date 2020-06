Coronavirus: 16 nuovi casi ieri a Milano e 84 in Lombardia, rapporto tamponi/contagi al 2,5%

Sono 31 a Milano e provincia, di cui 16 a Milano città, i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus. I dati sono leggermente in diminuzione rispetto a mercoledì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 37, di cui 14 in città. Lo comunica la Regione.

E’ del 2,5% (rispetto all’2,1% di mercoledì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati ieri in Lombardia. Attualmente i contagiati di coronavirus in Lombardia sono 20.224, dato uguale a mercoledì. I nuovi casi positivi ieri erano 84 su 3.410 tamponi eseguiti, mercoledì erano 237 su 11.355 tamponi analizzati. I decessi di ieri sono stati 29, in tutto 16.201 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 55 e 125 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, in netta diminuzione rispetto al giorno precedente (-6), 2.954 i pazienti in terapia non intensiva (-41). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 89.526 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 780.887 tamponi.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845