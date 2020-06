Coronavirus: diminuiscono i decessi in Lombardia, 13 i nuovi positivi a Milano

Nella giornata di ieri a fronte di 12.427 tamponi (sabato erano 14.301) i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia sono stati 201 (1,7% il rapporto percentuale, sabato era 1,5%).

Tornano a diminuire i decessi che passano da 67 di sabato a 33 di ieri , complessivamente i morti nella nostra regione salgono a 16.112. Sono 176 in meno i ricoverati non in terapia intensiva portando il numero attuale complessivo a 3.131. In terapia intensive si trovano 170 persone, 2 in meno di sabato.

Nella provincia di Milano i nuovi positivi sono stati 32, di cui 13 a Milano città.