A Milano e provincia contagi in aumento: + 68

Sono 68 a Milano e provincia, di cui 41 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus. I dati sono in crescita rispetto a martedì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 38, di cui 14 in città. Lo comunica la Regione. Il dato complessivo da inizio emergenza è di 22.832 positivi per l’area metropolitana e 9.679 per Milano città.

Si attesta al 1.7 per cento il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati, in Lombardia. La percentuale è uguale a martedì. Attualmente i contagiati di coronavirus in Lombardia sono 24.037, 440 in meno dell’altro ieri. I nuovi casi positivi sono 216, ai quali vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni. Sono 12.503 i tamponi giornalieri analizzati e sono 58 i decessi di ieri, in tutto 15.954 da inizio pandemia e in crescita rispetto ai 22 comunicati martedì. I nuovi guariti/dimessi sono 766, 175 le persone ricoverate in terapia intensiva (8 in meno rispetto a martedì), 3.626 i pazienti in terapia non intensiva (+ 4).

Da inizio pandemia hanno contratto il virus 87.801 cittadini lombardi. L’assessore al Welfare Giulio Gallera, spiega che “l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo precisa che fra i 198 positivi di ieri sono compresi anche 168 tamponi processati da un laboratorio privato, che sono stati effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini e che sono stati processati negli ultimi sette giorni. Fra l’altro, l’Ats di Bergamo segnala che 118 dei 168 tamponi, circa il 70%, – ha continuato Gallera – risultano debolmente positivi; presentano tracce di RNA virale e vengono considerati positivi in via precauzionale. Pertanto sui 118 debolmente positivi verra’ effettuato un secondo tampone tra una settimana da parte di ATS”.