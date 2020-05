Droga nascosta in casa e nella borsa della palestra, due arresti a Milano

Gli agenti della Questura di Milano mentre percorrevano via Allori hanno notato un 18enne italiano seduto su uno scooter che al loro passaggio ha nascosto velocemente qualcosa in una tasca. E’ bastata un veloce controllo per scoprire 3 dosi di hashish a cui se ne sono aggiunte altre 7 nascoste in un calzino a terra vicino allo scooter. Una perquisizione a casa del 18enne ha fatto ritrovare 4 coltelli, una pallottola e altri 110 grammi di hashish, così il giovane è stato arrestato e la droga sequestrata.

Le indagini del Commissariato di Scalo Romana hanno condotto gli agenti in via Gandino, dove poco dopo le 17 hanno controllato due uomini di 32 e 35 anni. Nella cantina del 32enne i poliziotti hanno trovato dentro un borsone da palestra 69 panetti di hashish per un totale di circa 7kg più 318g di marijuana. La droga è stata sequestrata e il 32enne arrestato.