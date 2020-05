Via Benedetto Marcello: solo passi indietro

Via Benedetto Marcello aiuola “distrutta”

La cosa peggiore però è capitata ad una pianta, la quale è stata “limata” per poter incastrare meglio una pedana di una bancarella e sulla quale qualche commerciante ha versato del sale rimasto nelle vaschette del bancone (non si fa!). Il Comune ha provveduto immediatamente a rimuovere il sale, ma il taglio alla pianta è rimasto.

Via Benedetto Marcello, albero inciso

Come avevamo già detto, il fatto che il ridisegno del parterre della via non abbia contemplato una maggiore protezione per le piante già presenti e per quelle appena ripiantate. Così capita di vedere auto che urtando “l’impalcatura reggi tronco”, rischino di inclinare la piccola pianta appena inserita. Oppure capita di vedere solchi scavati da pneumatici nel poco terreno dell’aiuoletta presente per ogni albero.

Via Benedetto Marcello

Ma cosa dire sull’asfaltatura appena realizzata?

Noi il 16 dicembre scorso avevamo scritto: Anzitutto la pavimentazione in catrame, steso, secondo noi, in maniera troppo grezza, presto possiamo immaginare, ci saranno nuove buche.

Ed ecco il risultato dopo solo un mese e mezzo dall’apertura del parterre di via Benedetto Marcello. Il catrame grossolano si è trasformato in ghiaia, come immaginavamo, che al passaggio di ogni veicolo ha creato delle buche, (che poi, a voler vedere bene, la parte realizzata per seconda è la peggiore da questo punto di vista, nella sesta foto qui di seguito, si vede la differenza dei due tipi di asfalto).

Via Benedetto Marcello, strada dissestata

Via Benedetto Marcello

Noi avremmo realizzato i cordoli delle piante non a filo, ma più alti e poi, avremmo messo delle protezioni metalliche per ogni alberatura. Per la pavimentazione avremmo messo un catrame migliore, più resistente. Insomma, se a dicembre la situazione sembrava una leggera miglioria, ora sembra di aver fatto un passo indietro.

