Assembramenti in Pub e Bar in Via Lecco e Via Teodosio

Marco Cagnolati, consigliere di Municipio 3, multo preoccupato per gli assembramenti che si ripetono nelle vie e negli orari della movida, scrive alla Giunta, oltre che al Questore e al Prefetto di Milano per sollecitare interventi che normalizzino la situazione.

Egr. Prefetto, Egr. Questore, Egr. Sindaco, Egr. Assessori,

In merito all’Emergenza Coronavirus e al divieto di assembramento, ecco, come purtroppo era prevedibile, quello che è accaduto ieri sera a Milano e questa sera, purtroppo, probabilmente sarà destinato a ripetersi

Nonostante i divieti di assembramento, le richieste, gli appelli inviati, purtroppo alcune persone, incoscienti e totalmente incuranti di norme e divieti, continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite comportamenti pericolosi e che non possono e non devono più essere più tollerati, soprattutto in questo periodo

Ieri in Via Lecco e in Via Teodosio (nei pressi del locale situato al civico 60) la situazione era quella documentata in foto allegata

Nonostante le numerose chiamate di residenti alle forze di Pubblica Sicurezza. Si sono verificati assembramenti, moltissime persone senza mascherina o con mascherina abbassata incuranti del rispetto della distanza di sicurezza, insomma nessuna delle prescrizioni anti-coronavirus sembrava essere rispettata

Questo non farà altro che mettere nuovamente a rischio la salute di tutti e potrebbe farci ripiombare a breve in un nuovo lock-down dagli effetti devastanti.

Possibile che questo non venga compreso?

Si parla addirittura (alcuni giornali ne hanno scritto articoli) di pedonalizzazioni di fronte ad alcuni locali, mi sembra assurdo, bisognerebbe SGOMBERARE invece che “autorizzare”, per così dire, assembramenti che, speriamo di no, ma potranno avere solo effetti devastanti.

Vi chiedo quindi di intervenire e di fare in modo che durante questi weekend e queste serate i divieti e le prescrizioni anti covid VENGANO RISPETTATI , i locali che hanno riaperto hanno il dovere e la responsabilità di fare in modo che tutte le prescrizioni del caso vengano adottate, ecco, potete vedere in foto il risultato.

Chiedo quindi quali azioni vorrete intraprendere al fine di normalizzare la situazione a tutela della SALUTE PUBBLICA di ogni cittadino residente milanese e del nostro paese

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano