Coronavirus: rallenta la crescita, 175 i positivi in Lombardia, 24 nella città di Milano

Il numero totale di positivi al Coronavirus in Lombardia è salito ieri a 85.019, +175 da domenica quando l’incremento di nuovi casi sul giorno precedente era stato di 326 persone, a fronte di 14.145 nuovi tamponi. Ieri i nuovi tamponi sono stati 5.078. Da inizio epidemia sono stati 581.437 i tamponi eseguiti in Lombardia. I decessi salgono a 15.543, sono 24 in più: domenica il dato era di 69.

Calano ancora i pazienti nelle terapie intensive: ieri sono stati 252, 3 in meno rispetto a domenica. I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.482 (con un aumento di due pazienti ). I guariti sono complessivamente 35.915 (+873). I dati sono stati comunicati dalla Regione.

Nell’area metropolitana di Milano i casi di positività al covid-19 sono saliti a 22.222 (+71), di cui 9.395 (+24) a Milano città. Domenica la crescita sul giorno precedente era stata di 110 casi nell’area metropolitana e 56 a Milano città.