Coronavirus, nella provincia di Milano 21.900 casi, in città + 66 positivi

La Regione comunica che i positivi al coronavirus nella provincia di Milano sono saliti ieri a 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano città. Per l’intera provincia un dato in aumento rispetto a mercoledì quando erano stati registrati 105 nuovi casi. In leggero aumento anche a Milano città dove la crescita del giorno precedente era stata di 63 casi in più.

In Lombardia ieri è salito a 83.820 il numero di positivi al Coronavirus , con un incremento di 522 contagi a fronte di 14.080 tamponi eseguiti, dato in aumento rispetto ai 394 comunicati mercoledì, ma con un numero inferiore di tamponi analizzati (10.919 ). Da inizio epidemia sono stati 538.243 tamponi eseguiti in Lombardia. I decessi sono saliti a 15.296, sono 111 in più (mercoledì il dato era di 69 decessi). I pazienti nelle terapie intensive ieri erano 297, 10 in meno rispetto al numero dell’altro ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.818 (- 189 rispetto a mercoledì).