Gallera: abbiamo capacità 15/16 mila tamponi giorno, lavoriamo per raddoppiarli.

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ieri, nella diretta Facebook della Regione per l’aggiornamento sull’emergenza coronavirus, ha spiegato “Siamo passati da 3 laboratori e mille tamponi che processavamo il 20 di febbraio a 45 laboratori e una capacità 15/16 mila tamponi. Stiamo lavorando per raddoppiarla entro 3-4 settimane al massimo attraverso l’acquisto di macchine”. “C’è un problema di reagenti per quanto riguarda alcune macchine – e c’è un problema invece di reperire altre macchine che sono meno diffuse ma per le quali ci sono i reagenti”.

“Abbiamo fatto i tamponi al 90% degli ospiti delle RSA”-ha proseguito – con “un’azione massiva messa in campo per andare a verificare lo stato di tutti ospiti” e “circa il 25% ospiti delle Rsa risulta essere positivo”

L’assessore ha anche aggiornato i dati sulla diffusione del virus “Continuano a scendere il numero ricoverati e delle terapie intensive. Il numero dei decessi che arrivano a 15.116, è un dato che ogni volta che lo leggiamo provoca sofferenza, ma ormai si è attestato su una situazione comunque contenuta, oggi + 62. Un numero che rientra nella fisiologia dell’epidemia, e “la fotografia che ci dà” assieme a quella dei ricoveri e dei nuovi contagi che restano ‘in linea’ è una fotografia “positiva”.

I positivi al coronavirus nella provincia di Milano sono saliti dunque a 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano città. Per l’intera provincia un dato in leggera crescita rispetto a lunedì quando erano stati registrati 114 nuovi casi. In linea Milano città dove la crescita di lunedì era stata di 52 casi in più.