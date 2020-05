Ortomercato Milano, acquisti ingrosso tornati a livelli pre-Covid

Gli acquisti all’ingrosso di ortofrutta nel mercato agroalimentare di Milano nella settimana compresa tra il 27 aprile e il 3 maggio sono tornati a livelli pre-crisi Covid-19, mentre il mercato ittico, anch’esso con fatturato in aumento, ha raggiunto il 50% rispetto alla situazione precedente all’emergenza sanitaria. Lo si legge nel rapporto settimanale di Foody Mercato Agroalimentare Milano che conferma la tendenza positiva degli accessi e il prosieguo della ripresa grazie alla riapertura di parte dei mercati rionali all’aperto e di alcuni esercenti Ho.Re.Ca. Gli accessi al mercato degli acquirenti segnano infatti un +4% rispetto alla settimana precedente. In particolare, la settimana ha fatto registrare 17.280 accessi totali al comprensorio.

Sul fronte dei prezzi i prodotti ortofrutticoli in generale non fanno registrare variazioni particolarmente significative. Nel comparto frutta, per le fragole, dopo i continui ribassi delle settimane precedenti, si segnala un aumento del 23%. Si segnala, inoltre, l’inizio della stagione delle nespole e i primi arrivi di albicocche e meloni. Nel comparto verdura calano ulteriormente i prezzi dei pomodori ciliegino (-9%) e cavolfiori verdi (-6%) complice l’aumento delle temperature e il conseguente cambio di stagionalità. Si segnala invece l’aumento del prezzo degli asparagi che si attesta su un +7% rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i prodotti ittici la maggior parte mantiene un andamento stabile. Gli unici aumenti significativi si registrano per i gamberi atlantici (+13%) per quanto riguarda il prodotto congelato, mentre nel fresco si segnala un leggero aumento dei prezzi di spigole e orate (+5%).

Sogemi prosegue intanto la distribuzione gratuita di mascherine di protezione presso il presidio dell’autoambulanza ubicato all’interno del Comprensorio, dove è altresì possibile effettuare la misurazione della temperatura corporea. Mantenute in vigore anche tutte le misure straordinarie di controllo degli accessi e il presidio igienico sanitario: accesso di mezzi, persone e merci esclusivamente a soggetti con Titolo Identificativo; flussi in entrata regolati per evitare ogni assembramento; svolgimento esclusivo di attività essenziali per il mercato e la logistica alimentare; rafforzamento dei presidi igienico sanitari con presenza fissa di personale medico sanitario e veterinario; igienizzazione e sanificazione giornaliera delle aree mercatali; obbligo degli Operatori di osservare regole comportamentali che agevolino il funzionamento, la pulizia dei luoghi, la sicurezza igienica ed il controllo del Mercato; sospensione precauzionale dell’apertura del Mercato al pubblico. (askanews)