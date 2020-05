Abbiati (Lega): “Vergognose le parole di Maran sui ristoratori milanesi colpiti dalla crisi”

“Le parole di Maran sono vergognose e inutilmente astiose, davanti alla tragedia economica che stanno vivendo sulla l oro pelle i commercianti e i ristoratori, persone che lavorano facendo sempre più sacrifici. L’attacco del Pd a questa importante categoria economica è assurdo, sembra arrivare direttamente dal Pci di fine anni Quaranta del ‘900”. Così Gabriele Abbiati, Consigliere comunale della Lega a Milano, in risposta alle parole dell’Assessore Maran.”La legge è uguale per tutti. Non si possono fare assembramenti: non lo sapevano? Hanno fatto una scelta e ne traggano le conseguenze”. aveva detto Maran di fronte alle rimostranze per le multe da 400 euro comminate a chi manifestava per la propria sopravvivenza.

“Confido che questa sua presa di posizione anti-milanese non sia condivisa da tutta la Giunta. Anzi, auspico che il Sindaco dimostri vicinanza a chi sta soffrendo in questa situazione e prenda le distanze dalle parole dell’Assessore” aggiunge il Consigliere. E conclude: “Il Governo ha già abbandonato totalmente i commercianti, credo sia indispensabile che Milano si impegni ad aiutare la categoria; abbiamo per questo presentato un documento articolato ricco di proposte concrete, domani il Consiglio voti quindi, come primo punto, la nostra proposta per aiutare e sostenere un settore che fa parte dell’ossatura della nostra città”.