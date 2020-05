Guida alle nuove regole per usare il trasporto pubblico: orari e informazioni

Sui mezzi pubblici è necessario indossare mascherina e guanti e tenere la distanza di 1 metro dagli altri passeggeri. Questa misura, disposta dalle autorità e a cui gli operatori di trasporto pubblico si devono attenere, riduce notevolmente la capienza dei mezzi, con inevitabili maggiori tempi di viaggio. In metropolitana, gli ingressi saranno scaglionati per regolamentare il flusso dei passeggeri, con possibili code. La collaborazione di tutti i passeggeri è fondamentale: consultate questa guida per viaggiare sui mezzi pubblici.

Orario delle linee metropolitane e di superficie

Dal 4 maggio le linee metropolitane e di superficie seguono a pieno regime l’orario invernale: feriale dal lunedì al venerdì, del sabato nelle giornate di sabato, festivo le domeniche e giornate di festività.

• Linee suburbane: seguono il normale orario invernale, vengono cancellate le corse scolastiche.

• Linea Milano – Limbiate : segue il consueto orario invernale. La domenica e i festivi il servizio è svolto con bus della linea 165.

• Rete notturna : NM1, NM2, NM3, N25, N26, N90, N91 in servizio come al solito. Le restanti linee notturne attive nelle notti fra venerdì e sabato, fra sabato e domenica e nelle notti prefestive infrasettimanali.

Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele

Dal 4 maggio la metro leggera svolge il consueto orario di servizio:

– dal lunedì al sabato, dalle 6.40 alle 20

– domenica e festivi, dalle 13 alle 20.

In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, la fermata in prossimità dell’ospedale è in via Olgettina.

Radiobus, Chiamabus, Smartbus

I Radiobus di quartiere e gli altri servizi a chiamata modificano il servizio secondo le modalità che trovate a questa pagina.

Atm Point e altri sportelli

Atm Point : per evitare affollamenti, vi suggeriamo di prenotare il turno dall’app . Dal 4 maggio gli sportelli sono aperti tutti gli sportelli secondo i consueti orari:

– gli sportelli di Duomo, Centrale e Cadorna sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 7:45 alle 20 e la domenica dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30

– gli sportelli di Garibaldi, Loreto e Romolo sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 7:45 alle 20.

• Sportelli Area B e Area C : chiusi.

• Ufficio Sanzioni di viale Zara : è aperto con i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16

Infoline 02 48 607 607

Informazioni sul servizio del trasporto pubblico : tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30

• Informazioni su BikeM i: tutti i giorni dalle 7 alle 19:30

• Assistenza disabili : tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30

Infoline Area B e Area C (02 48.68.40.01)

Da lunedì alla domenica dalle 8 alle 17.

Parcheggi

Le strutture tornano a seguire i normali orari che potete trovare a questa pagina.

Le regole del Ministero della Salute

Sul sito del Ministero della Salute trovate le regole di comportamento da seguire e le risposte alle domande: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus