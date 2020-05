Petizione di Forza Italia Giovani Milano per chiedere al sindaco Sala di incentivare l’uso di veicoli privati.

NO ALLE NUOVE PISTE CICLABILI A MILANO

Il nuovo progetto del Comune, che prevede la realizzazione di ulteriori 35 km di piste ciclabili nel cuore di Milano, creerà grandi danni alla circolazione dei cittadini. Una volta superata la fase critica dell’epidemia da Coronavirus, sarà fondamentale permettere alle persone di muoversi in sicurezza per la città, evitando gli assembramenti dei mezzi pubblici. Per questo bisognerà incentivare il trasporto privato, con auto e moto che saranno i veicoli privilegiati dai lavoratori. La realizzazione di nuove ciclabili, con la conseguente riduzione delle carreggiate e l’eliminazione di posti auto in centri nevralgici del traffico, avrà come unica conseguenza la formazione di lunghe code e ingorghi che costringeranno i cittadini nel traffico.

Vie e quartieri interessati:

Corso Buenos Aires, Corso Venezia, Viale Monza, Viale Legioni Romane, via Berna, Via Zurigo; quartieri Isola, Monumentale, Ceresio, Sesto Marelli.

Chiediamo, per questo, che il Sindaco Sala e l’Assessore alla mobilità Granelli rivedano il loro progetto, incentivando invece l’uso di veicoli privati attraverso la realizzazione di nuovi parcheggi temporanei in scali ferroviari, l’ex Fiera, e aree dismesse; chiediamo anche di agevolare l’uso di moto e motorini, creando nuovi spazi in cui poter parcheggiare nel centro della città. Non è il momento di politiche pseudo-green; è l’ora di pensare alla sicurezza e agli interessi dei milanesi.

Chiunque voglia contribuire con la propria firma può farlo al seguente link:

https://www.change.org/p/giuseppe-sala-no-ai-nuovi-35km-di-piste-ciclabili-a-milano?recruiter=1048117224&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

Andrea Curcio