Gli orti condivisi di via Padova stanno morendo, i volontari “Permetteteci di curarli”

“I Giardini Condivisi stanno morendo”.E’ il grido di aiuto lanciato dai curatori degli spazi verdi di via Esterle dove sorgono gli ‘Orti di via Padova’.

“Lunedì della scorsa settimana, la Vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore al verde Pierfrancesco Maran del comune di Milano, hanno comunicato che la Prefettura non autorizza la coltivazione dei Giardini Condivisi e quelli dei Patti di Collaborazione” – segnalano sui social i volontari – I giardini condivisi e sociali, sono stati realizzati da molti volontari, che hanno trasformato terreni abbandonati in luoghi belli e vissuti. Dal 23 febbraio sono cessate le attività sociali, la manutenzione delle aree verdi, e la coltivazione delle piante orticole. Le ordinanze in vigore, permettono di coltivare gli orti per l’autoconsumo, e la manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, ma noi non possiamo accudire i nostri giardini.

Le piante nei vasi e nei cassoni se non verranno innaffiate moriranno e sono in pericolo anche quelle messe in piena terra.

Chiediamo di poter curare le piante, prescrivendo ai volontari, delle norme che evitino la possibilità di contagio.

Il comune di Roma ha predisposto un modulo che permette, la cura degli spazi coltivati, ci auguriamo che il comune di Milano faccia altrettanto.

Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di Milano, se nell’ultima ordinanza governativa è prevista la cura dei giardini condivisi, stiamo aspettando una risposta. Non possiamo stare immobili a guardare, degli esseri viventi morire per la mancanza di acqua”.