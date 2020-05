FERMIAMO QUESTO DELIRIO

Povera Milano, non c’è fine al peggio, questa è una giunta di incapaci, accecati dall’odio per le auto (a meno che non siano quelle del car sharing dove loro ci guadagnano) per chi le deve usare per lavoro, per chi non va in bicicletta, per chi è anziano.

La loro totale ignoranza in materia di viabilità urbana, sommata al furore ideologico, oltre a distruggere e snaturare Milano ha creato e creerà sempre più traffico congestionato, più disagi e più smog. Il sindaco ossessionato dagli aperitivi, dal suo faccione in tv e dalla perdita di consensi è disposto a massacrare Milano pur di avere i voti degli ecotalebani, dei radical chic, e di quelli che non sanno cosa vuol dire doversi muovere in città per lavoro.

Nei giorni di pioggia, d’inverno, quando farà freddo, si avrà una situazione demenziale e pericolosa per tutti.

Ci vorranno anni e milioni di euro per rimediare alle devastazioni di queste ultime due giunte.

Guardate il video, seguendo il link e rendetevi conto.

Bruno Carmignani